Millionenschaden durch Wohnhausbrand in Murnau

Bei einem Feuer in der Murnauer Altstadt sind am Donnerstag drei Häuser schwer beschädigt worden. Kurz vor 14 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen eines Dachstuhlbrands alarmiert worden. Ein Großaufgebot an Polizei-, Rettungs- und Einsatzkräften rückte aus.

Flammen griffen auf Nachbarhäuser über

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Aufgrund der dichten Bebauung konnten ein Übergreifen der Flammen auf das jeweils links und rechts angrenzende Haus nicht verhindert werden. Alle drei Häuser wurden durch den Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

THW sichert Gebäude gegen Einsturz

Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht. Rund 200 Einsatzkräfte waren bis zu elf Stunden im Einsatz. Das THW sicherte ein Gebäude mit Balken gegen Einsturz. Die Bewohner mussten in Notunterkünfte ausweichen.

Feuer flammte noch mal auf

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rosenheim dem BR erklärte, flammte der Brand in dem Haus, in dem das Feuer ausgebrochen war, gegen 21.30 Uhr noch mal auf. Wegen starken Rauchs sollten die Bewohner in den umliegenden Häusern Fenster und Türen geschlossen halten. Diese Warnung konnte erst um 23.40 Uhr aufgehoben werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, ein Wohnungsbesitzer musste jedoch wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden.

Brand brach offensichtlich in Sauna auf Dach aus

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war das Feuer im Bereich einer Sauna auf der Dachterrasse eines der Häuser ausgebrochen. Zur Ursache war zunächst nichts bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen laut Polizei bislang nicht vor. Die Weilheimer Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung in die Millionen gehen. Frühestens am späten Vormittag will die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.