Millionenschaden durch Brand in Murnau - Ursache noch unklar

Bei einem Feuer in der Murnauer Altstadt sind am Donnerstag drei Häuser schwer beschädigt worden. Aufgrund der dichten Bebauung griff das Feuer auf zwei benachbarte Häuser über. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Die Polizei fahndet weiter nach der Brandursache.

Keine Brandstiftung

Bis zum Freitagvormittag waren Mitarbeiter der Kripo Garmisch-Partenkirchen damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Rosenheim dem BR sagte, schließen die Ermittler Brandstiftung aus. Auch eine versehentlich eingeschaltete Sauna durch den Hausbesitzer könne von der Polizei nicht als Brandursache bestätigt werden.

Flammen griff auf Nachbarhäuser in der Altstadt über

Das Feuer war gestern Nachmittag ausgebrochen und hatte zunächst das Dachgeschoss des Gebäudes und danach zwei angrenzende Häuser erfasst. Ein Großaufgebot an Polizei-, Rettungs- und Einsatzkräften rückte aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Aufgrund der dichten Bebauung konnten ein Übergreifen der Flammen auf das jeweils links und rechts angrenzende Haus nicht verhindert werden. Alle drei Häuser wurden durch den Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Löscharbeiten bis weit nach Mitternacht

Die Feuerwehren mussten von verschiedenen Seiten mit schwerem Gerät anrücken und löschen. Über zehn Stunden lang waren knapp 200 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Betroffenes Haus unbewohnbar

Das ausgebrannte Haus ist nach ersten Erkenntnissen unbewohnbar. Das Technische Hilfswerk (THW) musste die Außenmauer des Gebäudes mit Balken abstützen, um einen Einsturz von Mauerteilen zu verhindern. Der 73-jährige Besitzer erlitt einen Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die übrigen Bewohner mussten in Notunterkünfte ausweichen.