Millionenschaden bei Scheunen-Großbrand

Ein Millionenschaden ist bei einem Scheunenbrand im Landkreis Ansbach entstanden. Schwerer verletzt wurde bei dem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Burgoberbacher Orststeil Niederoberbach aber niemand, heißt es aus der Integrierten Leistelle (ILS) Ansbach und von der Polizeieinsatzzentrale Mittelfranken.

Großbrand im Kreis Ansbach: Sorge um Biogasanlage

Demnach war der Brand aus noch ungeklärter Ursache am Montagnachmittag (09.08.21) in einer als Rinderstall genutzten Halle ausgebrochen. In einem weiteren Teil des Gebäudes seien Maschinen gelagert worden, so ein Polizeisprecher. Sorgen hatte den Einsatzkräften seinen Worten zufolge zunächst eine Biogasanlage in unmittelbarer Nachbarschaft bereitet. Letztlich sei die Anlage aber nicht betroffen gewesen.

Millionenschaden bei Brand: Rinder in Sicherheit gebracht

Laut Polizei konnten die Rinder ins Freie und somit in Sicherheit gebracht werden. Der hohe Schaden kam den Angaben zufolge auch zustande, weil auf dem Dach der Scheune eine Photovoltaikanlage angebracht war, die durch die Flammen zerstört wurde. Am Abend hatten die Feuerwehrleute die Lage unter Kontrolle. Laut ILS wurden vor Ort zwei Menschen medizinisch betreut – ins Krankenhaus musste aber niemand.