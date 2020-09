Hoher Sachschaden bei Sägewerksbrand in Dietfurt

Beim Brand in einem Sägewerk in Unterbürg bei Dietfurt im Landkreis Neumarkt ist am Sonntag ein Schaden von bis zu einer Million Euro entstanden.

Rauchsäule war bis nach Neumarkt zu sehen

Das Feuer war in den Mittagsstunden ausgebrochen. Bereits als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die Maschinenhalle des Sägewerks im Vollbrand, sagte Kreisbrandrat Jürgen Kohl zum BR. Die dichte Rauchsäule war dabei bis in das 30 Kilometer entfernte Neumarkt zu sehen.

Die Feuerwehrkräfte versuchten, die Maschinen, sowie das Nachbargebäude so gut es geht zu schützen. Gegen 15 Uhr war der größte Teil des Brands bekämpft, wobei das Sägewerk komplett abbrannte. Die anliegende Holzlagerhalle wurde durch die Hitze zwar beschädigt, konnte jedoch gerettet werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen.

Ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Der Schaden liegt nach Polizeiangaben im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Zunächst war noch unklar, wie viel technisches Gerät bei dem Feuer vernichtet worden ist.

Während des Einsatzes wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise gab es einen technischen Defekt.

An der Löschaktion waren nach Angaben des Kreisbrandrates insgesamt zwölf Feuerwehren mit knapp 130 Einsatzkräften beteiligt. Außerdem waren das THW, sowie Polizei und Rettungsdienste vor Ort.