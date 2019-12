Millionenschaden bei Großbrand in Niederbayern

Als die ersten Feuerwehren eintrafen, stand sie bereits in Vollbrand: Aus noch ungeklärten Gründen ist in einer Lagerhalle in Kleegarten bei Landau an der Isar ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in dem landwirtschaftlich genutzten Gebäude war über Kilometer hinweg zu sehen.

Explosionsartige Knallgeräusche

Ein Großaufgebot an Feuerwehren, Ärzten, Rettungssanitätern und Polizeibeamten war im Einsatz. Die 150 Löschkräfte der Feuerwehren versuchten vor allem, einen angrenzenden Schweinestall und die Tiere zu schützen. Immer wieder wurden die Einsatzkräfte durch explosionsartige Knallgeräusche aufgeschreckt – verursacht wurden sie vermutlich durch explodierende Gasflaschen oder durch platzende Reifen untergestellter Fahrzeuge.

Zwei Millionen Euro Schaden

Der Hallenbesitzer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Schaden an dem etwa 70 Meter langen Gebäude beträgt rund zwei Millionen Euro. Derzeit weiß man noch nicht, was den Brand ausgelöst hat – möglicherweise eine Verpuffung. Genaueres sollen die Ermittlungen der Brandfahnder ergeben.