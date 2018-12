17.12.2018, 07:44 Uhr

Millionenschaden bei Großbrand auf Bauernhof in Leipheim

Ein kompletter Stall stand am Sonntagabend in Leipheim in Flammen. Mehr als 160 Einsatzkräfte kämpften gegen den Brand - und konnten das Schlimmste verhindern. Trotzdem ist großer Schaden entstanden.