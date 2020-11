Millionenschaden bei Feuer in Amberg: Gewerbehallen ausgebrannt

Ein Feuer hat in einer Firma zur Holzverarbeitung in Amberg vermutlich einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Bei einer Verkehrskontrolle hatten Polizisten am frühen Morgen einen hellen Feuerschein in der Austraße bemerkt: Aus dem Dachstuhl einer Halle schlugen Flammen, die schnell auf eine zweite Halle übergriffen. Auch ein benachbartes, mehrstöckiges Gewerbegebäude wurde von dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen.

Keine Verletzten

Wohngebäude sind nicht betroffen, es gab bislang keine Verletzten. Vorsorglich wurde ein benachbarter Pferdestall evakuiert. Die Tiere überstanden das Geschehen aber unbeschadet. Derzeit laufen die Nachlöscharbeiten, die Feuerwehr sucht nach Glutnestern.

Sperre auf der B299

Die Firma liegt direkt an der B299 Amberg-Grafenwöhr, die als Bayreuther Straße durch die Stadt führt. Die Polizei erwartet deshalb Verkehrsbehinderungen wegen notwendiger Sperren für die Einsatzfahrzeuge. Die Bundesstraße wurde zeitweise zwischen Amberg und Amberg-Ammersricht in beide Richtungen gesperrt, die Polizei richtete eine Umleitung ein.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden durch das Feuer im Millionenbereich. Die Hallen sind laut Polizei komplett zerstört worden. Die Brandursache ist noch unklar.