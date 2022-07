Millionenschaden bei Brand in Maschinenhalle in Konnersreuth

In Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth ist am Montagabend eine Maschinenhalle auf einem Bauernhof abgebrannt. Nach ersten Schätzungen der Polizei ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Das Feuer war aus noch unbekannten Gründen im Konnersreuther Ortsteil Neudorf ausgebrochen.

Feuer flammt immer wieder auf

In der Halle waren nach Angaben der Beamten neben Maschinen auch Heu und Stroh gelagert. Etwa 200 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an, so die Polizei. Drehender Wind entfachte immer wieder Glutnester.