Millionenschaden bei Brand in Bad Füssinger Golfclub

Ein Defekt an der Ladestation für E-Golfmobile war vermutlich Auslöser für einen folgenschweren Brand in einem Golfclub in Bad Füssing. Bei dem Feuer am späten Freitagabend gab es keine Verletzten - aber es entstand ein Millionenschaden.