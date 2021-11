Millionenschaden: Bauernhof in Schlammersdorf in Flammen

Auf einem Bauernhof in Schlammersdorf im Kreis Neustadt an der Waldnaab ist in der Nacht zum Freitag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer war gegen 1.30 Uhr bemerkt worden. Der Polizei zufolge war es aus noch ungeklärter Ursache in einem Rinderstall ausgebrochen und hatte dann auf einen zweiten Stall übergegriffen. Beide Gebäude wurden bei dem Feuer vollständig zerstört.

Keine Verletzten

Die Einsätzkräfte konnten 70 bis 100 Rinder in Sicherheit bringen. Die genaue Zahl der Tiere stand am Morgen noch nicht fest. Nach ersten Schätzungen der Polizei kamen fünf Kälber ums Leben. Personen sind nach derzeitigem Stand nicht verletzt worden.

Polizei geht von Millionenschaden aus

Seit ungefähr 4 Uhr ist der Brand unter Kontrolle. Die ausgebrannten Ställe können der Polizei zufolge aber nicht betreten werden. Die Polizei schätzt den Schaden derzeit auf rund eine Millionen Euro. Rund 240 Einsatzkräfte waren vor Ort, so die Polizei.