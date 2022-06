Millionenprojekt: So will Mainleus zur "Landstadt" werden

Was für die alte Spinnerei geplant ist

Die Pläne in Oberfranken sehen bereits recht konkret aus. So soll beispielsweise das ehemalige Kesselhaus erhalten bleiben und in ein Gastronomiegebäude umgewandelt werden. Die Produktionshallen und Baumwollsälen könnten zu Ausstellungs- und Kulturräumen werden. Dort sei Platz für bis zu 600 Personen denkbar, so Bettina Seliger. Die Architektin ist die Quartiersmanagerin der ehemaligen Spinnerei. Angedacht sind auch ein Park samt See und eine Bürgerhalle. Auch ein Laden für die Nahversorgung, eine Apotheke und Platz für Arztpraxen sind denkbar. Dazu sind zahlreiche Mietwohnungen geplant. "Es soll ein lebendiger Ort werden für alle Generationen", so Seliger.

So sieht der Zeitplan aus

Bereits jetzt laufen auf dem Gelände der ehemaligen Spinnerei Abrissarbeiten. Ein Großteil der teils denkmalgeschützten Gebäude soll erhalten bleiben. In der kommenden Woche finden die ersten Gespräche mit den Planungsteams des Ministeriums statt. Während der sogenannten Konzeptphase, bei der an den aktuellen Plänen noch gefeilt werden kann, erhält der Markt nicht nur fachliche Beratung, sondern auch Fördermittel in Höhe von 80 Prozent. Aus den zehn bayerischen Projekten werden letztlich drei auch bei der Durchführung gefördert.

"Paradebeispiel" Mainleus

In Mainleus rechnet man mit zehn Jahren, die es dauert, um das Projekt umzusetzen. Für Staatsminister Bernreiter ist das oberfränkische Mainleus ein "Paradebeispiel" für das bayerische Landstadt-Projekt. Und Bettina Seliger sagt: "Es wird ein straffes Programm und wir werden liefern müssen. Aber es ist ein gutes Gefühl, dass wir auch Beispiel für andere Kommunen sein können und Mut machen können."