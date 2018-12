Millionenprojekt in Hof: Neuer "Eisteich" eröffnet

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das neue Sport- und Begegnungszentrum "Hofer Eisteich" feierlich eröffnet worden. Die überdachte Eisfläche kann bei jedem Wetter von Freizeitläufern und den Eiskunstläufern und Eishockeyspielern des Hofer Schwimmvereins genutzt werden, so der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner (CSU) beim Festakt am Mittwoch.

Eishalle mit Dach

Die Kosten für den Bau liegen bei rund zehn Millionen Euro. Geplant waren ursprünglich etwa fünf Millionen Euro. "Es gibt kein Bauwerk, das nicht teurer wird. Das ist dem Dach geschuldet. Aber es wäre ein Schildbürgerstreich gewesen, eine neue Eishalle ohne Dach zu bauen. Wir haben die Kosten im Haushalt untergebracht. Es ist alles finanziert", erklärte Fichtner. Aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" hat die Stadt Hof vier Millionen Euro Förderung bekommen.

"Dieser formschöne Bau soll zusammen mit einem neuen Rad- und Spazierweg an der Saale, E-Bike-Ladestationen, einer Renaturierung des Lettenbaches und weiteren Sporteinrichtungen das Wohn- und Hochschulviertel mit der Innenstadt und unserem Bürgerpark Theresienstein verbinden." Harald Fichtner (CSU), Oberbürgermeister Stadt Hof

Weiterer Ausbau geplant

In einem zweiten Bauabschnitt sollen im kommenden Jahr ein Pump-Track für Mountainbiker, ein Skatepark und ein Rundkurs für Inline-Skater entstehen. Der neue "Hofer Eisteich" hat – wie von vielen seit Jahrzehnten erhofft – ein Dach bekommen. Die Stahlkonstuktion erinnert optisch an eine Schlittschuhkufe und sorgt dafür, dass die Energie- und Betriebskosten voraussichtlich sinken werden. "Weil die Sonne nicht mehr direkt aufs Eis strahlt, muss weniger maschinell gekühlt werden", erklärte Architekt Matthias Scheffler von der "Planungsgemeinschaft Eisteich". Auch die Eismaschine ist umweltfreundlich, sie fährt elektrisch.

Tradition "Eisteich"

Die Verantwortlichen haben sich bewusst dafür entschieden, den in Hof bekannten Namen "Eisteich" beizubehalten, obwohl es sich um eine überdachte Eisfläche handelt. Der Grund: Neben der neuen Halle liegt der Teich, der früher zum Schlittschuhfahren genutzt worden war. Der erste öffentliche Lauf im neuen "Hofer Eisteich" ist am Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr und von 17.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro. Die erste Eisdisko findet am Freitag ab 18.00 Uhr statt. Besucher können sich vor Ort Schlittschuhe ausleihen.