Millionenprojekt: Brose setzt die Stadt Coburg unter Druck

Der Krisensenat des Coburger Stadtrates hat die geplanten Investitionen der Firma Brose im Rahmen einer Sitzung begrüßt. Mit nur einer Gegenstimme votierten die Stadtratsmitglieder für die Planungen des Automobilzulieferers, in den kommenden Jahren rund 130 Millionen Euro am Standort Coburg zu investieren.

Stadt Coburg trifft keine Entscheidung zu B4-Ausbau

Die Forderungen des Unternehmens, unter anderem einen Abschnitt der B4 vierspurig auszubauen waren jedoch nicht Teil der Entscheidung. Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) sagte, dass der Krisensenat nicht dazu vorgesehen sei, "weitreichende Entscheidungen zu treffen, sondern nur notwendige".

Der Autozulieferer Brose plant am Standort Coburg unter anderem die Investition in ein neues Logistikzentrum. Das Unternehmen knüpft die Umsetzung allerdings unter anderem an den vierspurigen Ausbau der Stadtautobahn im Bereich Weichengereuth. Die Entscheidung wurde allerdings noch nicht getroffen. Ob ein neuer Beschluss zu einer vierspurigen B4 gefasst wird, sei eine Entscheidung des Stadtrats in der Zukunft. Im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat den Ausbau abgelehnt.

Stadt will Gespräche mit Brose intensivieren

Brose teilte unterdessen mit, dass das Unternehmen eine klare Entscheidung der Stadt fordere. Auch hänge von der Kooperationsfähigkeit und den Entscheidungen der Stadtpolitik ab, wo künftig die Firmenzentrale liege. Die Stadt werde jetzt die Gespräche mit der Firma Brose erneut intensivieren, so Oberbürgermeister Sauerteig.