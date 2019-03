Millioneninvestitionen für Schulen in Selb geplant

Die Schulen in Selb werden umfangreich saniert. Knapp zehn Millionen Euro will der Landkreis Wunsiedel in den kommenden drei Jahren investieren, teilt die Stadt mit. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Turnhalle des Walter-Gropius-Gymnasiums (WGG) generalsaniert.

Digitalisierung der Klassenzimmer

Nun folgen die Sanitäranlagen der Realschule, die Freisportanlage im Schulzentrum sowie der Technikerbau am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum für Produktdesign und Prüftechnik. Auch das Schülerlabor am Walter-Gropius-Gymnasium soll in diesem Jahr ausgebaut werden.

"Mit diesen hohen Investitionen sichert der Landkreis die Zukunftsfähigkeit des modernen Schulstandortes Selb. Insbesondere die Investitionen in das Schülerlabor des WGGs und die MINT-Räume der Realschule stellen hierbei die Weichen für zukunftsträchtiges Lernen." Ulrich Pötzsch, Oberbürgermeister Stadt Selb

Ebenfalls geplant: Die digitale Ausstattung der Klassenzimmer. So soll das Schulzentrum zeitnah an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Insgesamt investiert der Landkreis im laufenden Jahr 4,87 Millionen Euro in die Selber Schulen. In den kommenden beiden Jahren sind weitere fünf Millionen Euro für die Sanierung der Schulen vorgesehen.