Millioneninvestition in Tirschenreuth: Über 1000 Jobs entstehen

Es ist die größte Unternehmensansiedlung in Tirschenreuth der letzten Jahrzehnte: die Ziegler Group plant im südlichen Stadtgebiet einen 220 Millionen Produktionsstandort für die Herstellung von Fertighäusern und aus Holz samt Musterhauspark, so teilt es die Stadt heute in einer Pressekonferenz mit.

Größte Investition in den Kreis Tirschenreuth seit Jahren

1.200 Arbeitsplätze sollen hier in den nächsten Jahren entstehen. Vom gefällten Baum zum fertigen Holzhaus-Bauteil - alle Produktionsschritte sollen in Tirschenreuth stattfinden. Auf 35 Hektar rund um den Engelmannsteich soll ein Standort für die Herstellung von Fertighausproduktion aus Holz entstehen. Unter anderem mit einem Produktions- und Verwaltungsbereich sowie einem Musterhauspark. "Das ist die größte Investition, die unsere Stadt und Region in den vergangenen Jahren erlebt hat", so Bürgermeister Franz Stahl am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Alle Bereiche von dem Bau betroffen

Ob Straßen- und Wohnungsbau, Bildungs- und Kultureinrichtungen, der Zuzug von Fachkräften oder die Wirtschaft generell: Alle Bereiche, ist sich der Bürgermeister sicher, seien davon betroffen. Hohen Stellenwert habe für das Unternehmen vor allem der Umweltschutz. So würden durch den neuen Standort beispielsweise täglich 180 LKW-Fahrten durch das Stadtgebiet entfallen, erläutert Andreas Sandner, Mitglied der Geschäftsleitung der Ziegler Group. Ziel sei es, mit dem Produkt Holzhaus, bei dem Ökologie und Nachhaltigkeit an erster Stelle stehen, deutschland- und europaweit eine führende Position einzunehmen.

Baubeginn im Jahr 2022

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren. Baubeginn soll im Jahr 2022 sein. Die Ziegler Group ist ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz im nahegelegenen Plößberg/Oberpfalz. Zum Kerngeschäft zählt dabei die Holzverarbeitung.