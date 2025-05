Millioneninvestition am Klinikum Passau: Neuer Trakt eingeweiht

Großer Tag für das Klinikum Passau: Dort ist am Dienstagnachmittag der neue Bettentrakt eingeweiht worden. Das bedeutet: Das größte Krankenhaus Niederbayerns ist noch größer geworden. Mehr als vier Jahre dauerte die Fertigstellung, die Kosten lagen bei fast 100 Millionen Euro.

180 Betten mehr als bisher

Der Neubau war aus Platzgründen notwendig geworden. Die Patienten werden mehr – stationär, teilstationär wie ambulant, ist sich die Werkleitung sicher. Mit dem neuen Bettenhaus hat das Klinikum Passau jetzt fast 740 Betten – 180 mehr als vorher.

Auf sechs Etagen sind in dem 130 Meter langen Bau neben einem Zentrallager verschiedene Abteilungen entstanden: eine Geriatrie, eine Palliativ-Station und diverse operative Stationen und Ambulanzen für Onkologie und Gynäkologie.

Klinikum hoch ausgelastet

Werkleiter Stefan Nowack betonte schon vorab, das Klinikum bewege sich an der Leistungsgrenze: "Unser Klinikum ist dauerhaft zu 80 Prozent ausgelastet. Der bayerische Schnitt liegt bei 70 Prozent." Etwa ein Drittel der 120 Patienten, die täglich allein in der Notaufnahme landen, werden beispielsweise stationär aufgenommen.

Einweihung mit Söder und Gerlach

Gekostet hat der Neubau laut Werkleiter Nowack 98 Millionen Euro. Zwei Drittel davon werden gefördert. Ehrengäste bei der Einweihung waren der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Judith Gerlach (beide CSU).

Die Ministerin kritisierte die Krankenhausreform der Ampelregierung, weil sie zu Lasten den Häusern im ländlichen Raum gehe. "Ich will hochwertige Versorgung – auch auf dem Land", so Gerlach in ihrer Festrede.

Die Einrichtung stärke den Medizinstandort Niederbayern, sagte Söder bei seiner Ansprache. Auch er kritisierte die Krankenhausreform des ehemaligen SPD-Gesundheitsministers Lauterbach und er versprach den Bayerischen Krankenhäusern größtmögliche Unterstützung. Außerdem plädierte er für medizinische Versorgung "vor Ort".

Krankenhaus-System wird reformiert

Viele Krankenhäuser – auch das Klinikum Passau – kämpfen derzeit mit Defiziten, vielfach liegen diese im Millionenbereich. Im Rahmen einer Krankenhausreform, die die letzte Bundesregierung beschlossen hat und die nun schrittweise umgesetzt werden soll, sollen die Strukturen des bestehenden Systems neu aufgestellt werden: Beginnend bei einer neuen Art der Vergütung und endend mit einer genauen Verteilung der Angebote, die Kliniken vorhalten sollen.

Das betrifft auch gerade Krankenhäuser auf dem Land: Einerseits soll versucht werden, Häuser zu erhalten und so eine Grundversorgung zu gewährleisten – andererseits sind aber auch örtlich Zusammenlegungen wahrscheinlich und die Verlagerung von hochspezialisierten Leistungen in Schwerpunktkliniken.