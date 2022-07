Millionenförderung für Spielzeughersteller Haba

Der Freistaat Bayern unterstützt den Standortausbau des Spielzeugherstellers Haba aus Bad Rodach im Landkreis Coburg mit mehr als zwei Millionen Euro. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Förderbescheid am Montag persönlich übergeben.

Haba investiert Millionen in Erweiterung der Produktion

Die Haba Group wird einer Mitteilung zufolge einen zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag in die Erweiterung ihrer Produktion investieren. Das Unternehmen stellt unter anderem nachhaltiges Holzspielzeug, Kindermöbel und Kleidung her.

Unternehmen möchte Export ausbauen

Mit modernen Technologien will sich Haba in die Lage versetzen, die Produktion zu steigern und den Export nach Amerika und Asien auszubauen. Auch am Standort Eisleben in Sachsen-Anhalt sind Investitionen geplant.

Eines der familienfreundlichsten Unternehmen Bayerns