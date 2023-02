Millionenförderung für Modernisierung der Ilztalbahn

Die Ilztalbahn, die entlang des Flusses Ilz die Städte Passau und Freyung mit dem Zug verbindet, erhält eine Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus dem Bayerischen Verkehrsministerium. Das wurde am Freitag (17.02.) bekannt gegeben. Mit dem Geld soll das Schienennetz modernisiert werden. Gleise, Brücken und Schotterbetten sollen erneuert werden.

Ilztalbahn-Sanierung: Positiver Effekt für Tourismusangebot

Die Förderung stammt aus dem bayerischen Corona-Investitionsprogramm für Maßnahmen zur Erhaltung und Reaktivierung von nicht-bundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hofft auf einen positiven Effekt für das Tourismusangebot im östlichen Bayerischen Wald.

Es gehe darum, die Ilztalbahn GmbH fit für die Zukunft zu machen, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Die Modernisierung soll noch in diesem Jahr beginnen. Bernreiter, der den Bescheid vor Ort in Freyung übergab, lobte die private Initiative, das ehrenamtliche Engagement und das Herzblut, das in der Ilztalbahn stecke.

3,2 Millionen Euro Modernisierungskosten

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Modernisierung werden auf 3,2 Millionen Euro veranschlagt. Thomas Schempf, ehrenamtlicher Geschäftsführer der Ilztalbahn GmbH, sagt: "Der Erhalt regionaler Bahnlinien ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Wir sind dankbar, dass der Freistaat dies mit dem aktuellen Förderprogramm zum Ausdruck bringt – und setzen darauf, dass es auch künftig eine verlässliche Planungsgrundlage für Erhalt und Verbesserung von Bahnlinien geben wird."

Das bis Ende 2023 befristete Corona-Sonderprogramm wird in Niederbayern insgesamt elf Einzelprojekte fördern, damit fließen mehr als ein Drittel der zur Verfügung stehenden 35 Millionen Euro in den Regierungsbezirk, so Bernreiter.