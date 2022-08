Millionenbetrug in Hof vor Gericht: Geleaste Autos nie geliefert

Die beiden Männer, die sich vom morgigen Dienstag an vor dem Hofer Landgericht verantworten müssen, sollen den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hof zufolge über Jahre hinweg Leasing-Verträge über Autos mit Kunden in ganz Deutschland abgeschlossen haben. Für die versprochenen Fahrzeuge erhielten sie von den gutgläubigen Kunden Anzahlungen. Tatsächlich seien die Fahrzeuge aber nie ausgeliefert worden, so die Anklage.

Betrüger liefern nicht: Anzahlung futsch

In insgesamt 40 Fällen soll ein Gesamtschaden von über einer Million Euro entstanden sein. Die beiden mutmaßlichen Betrüger hätten zahlreiche Unternehmen in verschiedenen Städten Deutschlands gegründet, heißt es in der Anklageschrift. Einer der Firmensitze war in Hassberge in Unterfranken und gehört damit in den Zuständigkeitsbereich der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierten Staatsanwaltschaft Hof. Für das Verfahren hat das Landgericht Hof zehn Verhandlungstermine bis Ende Oktober angesetzt.