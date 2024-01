Millionenbetrug in der Pflege? Staatsanwalt fordert Haftstrafen

Nach zweiwöchiger Pause ging es am Dienstag weiter mit dem Prozess gegen den Bürgermeister der Gemeinde Seeg im Ostallgäu und den früheren Leiter des dortigen Seniorenheims und Pflegedienstes. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Männern Betrug in Millionenhöhe vor und fordert mehrjährige Haftstrafen. Ein Urteil könnte am Mittwoch fallen.

Haftstrafen für angeklagten Bürgermeister gefordert

Sechs Jahre wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Untreue für den Bürgermeister und vier Jahre für den Pflegedienstleiter– das forderte der Staatsanwalt am Vormittag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass die beiden Männer in Seeg "gemeinsame Sache" gemacht haben: Sie sollen über den Pflegerettungsschirm Corona-Hilfen in Höhe von rund zwei Millionen Euro für das Seniorenheim und einen Pflegedienst zu Unrecht abgerechnet haben – unter anderem mit Scheinrechnungen. Das soll laut Staatsanwaltschaft mit "empfindlichen Haftstrafen" geahndet werden.

Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Bürgermeister auch Untreue vor: Zugunsten mehrerer von ihm gegründeter Pflegegesellschaften soll der Rathauschef als Geschäftsführer und Vorstand hunderttausende Euro von der Betreibergesellschaft des Heims und dem Caritasstiftungsverein unter anderem auf private Konten verschoben haben. "Um Ihre Firmen mit frischem Geld zu versorgen, haben Sie die Pandemie und die Rettungsmittel der Regierung ausgenutzt", so der Staatsanwalt zum Bürgermeister.

Verteidigung: Bürgermeister ist kein Krimineller

Zu Beginn des Prozesses Anfang Dezember hatte der Verteidiger des Bürgermeisters eine Beteiligung seines Mandanten an dem Betrug zurückgewiesen. Mit Blick auf die Untreue-Vorwürfe sagte der Anwalt: Markus Berktold seien fatale Fehler unterlaufen. Der Bürgermeister sei aber kein Krimineller. Dem widersprach der Staatsanwalt in seinem Plädoyer deutlich: Einen Betrug solchen Ausmaßes hätte der Pflegedienstleiter über einen derart langen Zeitraum nicht ohne Wissen und Beteiligung des Bürgermeisters begehen können.