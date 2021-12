Millionenbetrug: 30-Jähriger aus der Rhön festgenommen

Zusammen mit mehreren Komplizen soll er 107 Investoren aus ganz Europa um sechs Millionen Euro betrogen haben: Deshalb hat die Polizei einen 30-jährigen Mann aus Ostheim vor der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld festgenommen. Auch in Düsseldorf haben die Beamten einen 30-Jährigen geschnappt. Wie die Staatsanwaltschaft Köln mitteilt, sollen die Beschuldigten einer kriminellen Organisation angehören, die international tätig ist.

Manipulierter Aktienhandel im Internet

Seit mindestens fünf Jahren sollen die mutmaßlichen Täter auf einer Internetseite Aktienhandel vorgetäuscht haben. Dabei konnten Kunden auf sinkende oder steigende Kurse von Währungen, Differenzgeschäften, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen setzen. Die Mindesteinzahlung lag bei 250 Euro. Die Aktienkurse waren laut Staatsanwaltschaft Köln so manipuliert, dass die Investoren keine Gewinnchancen hatten und einen Totalverlust hinnehmen mussten.

Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Die Polizei hat vier Wohnungen der Verdächtigen in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Ostheim vor der Rhön durchsucht. Dabei haben die Ermittler Datenträger, Mobiltelefone und Computer sichergestellt und die beiden Haftbefehle des Amtsgerichts Köln vollstreckt. Das Beweismaterial wird noch ausgewertet.

Ermittlungen führen bis nach Israel

Um das Vertrauen in die Online-Plattform zu stärken, wurden die Kunden laut Staatsanwaltschaft Köln persönlich betreut. Hierfür sollen sich 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Handelsexperten im Finanzmarkt ausgegeben haben. Gearbeitet haben sollen sie in einem Kölner Call-Center, das im Juni 2020 nach Zypern verlegt und dort von der Bankenaufsicht wegen Betrugsverdacht geschlossen wurde. Die Ermittlungen führten auch nach Israel: Im August 2021 haben die israelischen Ermittlungsbehörden bei der Durchsuchung mehrerer Gebäude riesige Datenmengen sowie Vermögenswerte in Höhe von 12 Millionen Euro beschlagnahmt.