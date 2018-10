Millionen veruntreut: Ex-Castell-Bank-Mitarbeiter vor Gericht

Der Prozess gegen den ehemaligen Filialleiter beginnt um 9 Uhr am Landgericht Nürnberg-Fürth.

Privat- und Geschäftskunden geschädigt

Der Angeklagte soll er in rund 90 Fällen Gelder von wohlhabenden Kunden nicht wie besprochen angelegt, sondern für eigene Zwecke verwendet haben. Nach BR-Informationen sind unter den Geschädigten auch namhafte Privatpersonen und Firmen mit Millionenvermögen.

Mit Geld und Gold eingedeckt

In 16 Fällen soll der Angeklagte Kundengelder, die zum Ankauf von Gold vorgesehen waren, für sich verwendet oder das Gold schließlich behalten haben. In anderen Fällen hat der Angeklagte Geld von Kunden abgebucht und auf ein von ihm angegebenes Konto überwiesen, so hat es die Staatsanwaltschaft ermitteln können.

Urteil wohl im Dezember

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden bei dem Mann zudem verbotene Wurfsterne sichergestellt. Deshalb muss sich auch wegen unerlaubten Waffenbesitz verantworten.

Für das Gerichtsverfahren sind 15 Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil soll im Dezember gesprochen werden. Der ehemalige Bankmitarbeiter sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er war laut Anklage Leiter der Kundenbetreuung für die Standorte Nürnberg, Würzburg und München.