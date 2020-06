Millionen-Steuerhinterziehung: Rotlicht-Boss massiv belastet

Kurz nachdem er aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal gebracht wird, dürfte Peter F. klar sein, dass heute kein guter Tag für ihn ist. "Ledig" antwortet er wie aus der Pistole geschossen, als ihn die Vorsitzende Richterin am Landgericht Nürnberg-Fürth nach seinem Familienstand fragt. Nach kurzem Zögern korrigiert er sich: "Verlobt." Das kann noch entscheidend werden im Prozess, denn Verlobte und Ehepartner von Angeklagten können die Aussage vor Gericht verweigern.

Angestellte packt aus: Umsätze nach unten korrigiert

Nachdem die Anklage verlesen worden ist, packt eine mitangeklagte Angestellte des Bordellbetreibers aus und bringt diesen richtig in die Bredouille. Sie sei für die Buchführung zuständig gewesen, berichtet die Ex-Freundin des 67-Jährigen. Die Umsätze der verschiedenen Bordelle an der Nürnberger Frauentormauer habe der Chef stets nach unten korrigieren lassen - mal um 20 oder 30 Prozent oder noch mehr. Erst diese „frisierten“ Umsätze seien dann dem Finanzamt gemeldet worden. Der Rotlicht-Boss selbst will sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern.