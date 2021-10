25.10.2021, 06:45 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Millionen-Projekt für Güterverkehr am Bahnhof Hof fertiggestellt

Für 30 Millionen Euro ist in den vergangenen knapp vier Jahren ein neues Zentrum für Güterverkehr in Hof gebaut worden. Mit dem neuen Umschlagplatz am Bahnhof will die Stadt ihre Position als Knotenpunkt weiter stärken.