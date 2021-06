Millionen-Investition in Karlstadt: Neue Halle für Zementwerk

Die Schwenk Zement GmbH & Co. KG investiert am Standort Karlstadt rund zwei Millionen Euro in den Bau einer neuen 2.000 Quadratmeter großen und rund 15 Meter hohen Lagerhalle für Gießerei-Altsand. Dieser soll künftig als Material zur Zementherstellung genutzt werden. Mit der neuen Halle soll zusätzlich die Lagerkapazität für Gießerei-Altsand erhöht werden.

Vom Natursand zum Gießerei-Altsand

Gießereialtsand fällt als Abfallprodukt in Gießereien an, die mit dem Sandgussverfahren arbeiten. Er bleibt nach dem Herausnehmen des Gusses aus der Sandform übrig und wird in der Gießerei nicht wiederverwertet. Im Gießerei-Altsand ist Quarz enthalten. Der recycelte Stoff kommt auch im Straßenbau zum Einsatz.

Laut Johann Trenkwalder, dem Leiter des Karlstadter Zementwerks, steigt der Verwertungsdruck für diesen Rohstoff. Künftig soll mehr davon bei der Herstellung von Zement eingesetzt werden, um die immer knapper werdenden natürlichen Sande zu ersetzen. In eines der bestehenden 500 Tonnen fassenden Braunkohlesilos soll künftig blasfähiger Gießerei-Altsand gefüllt werden. Die Baubranche sei gut ausgelastet und das spiegele sich in den letzten Jahren auch in der Zementindustrie wieder, so Trenkwalder.

Kaum noch Braunkohle verfeuert

Im Karlstadter Zementwerk wird deutlich weniger Braunkohle benötigt, weil dort mittlerweile zu 95 Prozent alternative Brennstoffe genutzt werden – etwa aufbereitete Abfälle aus der Textil- und Papierindustrie, Tiermehl, Klärschlamm oder Altreifen. So könnten die CO²-Emmissionen auf niedrigem Niveau gehalten werden, betont der Karlstadter Werksleiter Johann Trenkwalder gegenüber dem BR.