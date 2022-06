Millionen für Sanierungen: Bamberg putzt sich raus

Die Stadt Bamberg plant an drei Bauwerken Sanierungen in Höhe von insgesamt rund 54 Millionen Euro. Alleine für die Arbeiten am historischen Brückenrathaus und der Oberen Brücke könne man mit jeweils 18 Millionen Euro Zuschuss rechnen. Mit den Fördermitteln könnten fast 90 Prozent der jeweiligen Kosten finanziert werden, teilte die Stadt mit.

Bamberg erhält traumhaft hohe Fördersumme

Von einer so hohen Förderquote könnten die meisten Städte nur träumen, so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) in einer Mitteilung. Die Zuschüsse kommen vom Bund, der Regierung von Oberfranken, der Oberfrankenstiftung, dem Freistaat Bayern und der Bayerischen Landesstiftung. Somit muss die Stadt lediglich knapp 2,3 Millionen Euro selbst aufbringen. Bei der Sanierung des Rathauses, das 1321 erstmals erwähnt wurde, steht die Renovierung der Fassade im Vordergrund.

Deckengemälde in ehemaliger Propstei wird restauriert

Für die Sanierung der ehemaligen Propstei St. Getreu kann die Stadt indes 12,3 Millionen Euro einwerben. Selbst beisteuern müssen Stadt und St-Getreu-Stiftung 1,9 Millionen beziehungsweise 1,6 Millionen Euro. Auch hier ist die Förderquote mit rund 80 Prozent sehr hoch. Die Sanierungskosten werden auf 15,8 Millionen Euro geschätzt. Bei der 370 Jahre alte ehemalige Propstei St. Getreu müssen unter anderem Gewölbe und Wände stabilisiert werden. Erforderlich ist außerdem die Restaurierung der Deckengemälde.