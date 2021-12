Millionen für Mittelfranken: Kommunen bekommen mehr Geld

Die mittelfränkischen Kommunen erhalten im kommenden Jahr im Rahmen des kommunalen Finanzaugleichs mehr Steuergelder vom Freistaat. Nach Angaben des bayerischen Finanzministeriums steigen die so genannten Schlüsselzuweisungen für Mittelfranken in 2022 um fünf Prozent. Dabei handelt es sich um landesweite Steuermittel, die durch einen bestimmen Schlüssel an die einzelnen Kommunen im Freistaat verteilt werden.

Kommunen können Geld frei verwenden

Insgesamt erhalten die mittelfränkischen Städte und Gemeinden im kommenden Jahr 704 Millionen Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich. Der größte Posten geht an die Stadt Nürnberg mit knapp 246 Millionen Euro. Die Stadt Fürth erhält knapp 72 Millionen Euro, Ansbach gut 23 Millionen Euro und Schwabach knapp 14 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen sind nicht zweckgebunden und können von den jeweiligen Kommunen frei verwendet werden.