Millionen für die Schiene: Schwäbische Projekte profitieren

Über 400 Millionen Euro sollen in das Bahnangebot in Bayern fließen. Zu den geförderten Projekten gehören neben der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau auch kleinere Strecken in Schwaben.

Neuer Bahnhof in Lindau und Modernisierung der Paartal-Bahn

Neben dem Neubau des Festland-Bahnhofs in Lindau soll auch der Haltepunkt Brunnen an der Paartalbahn Augsburg-Ingolstadt neu entstehen. Außerdem, so die Planung, will die Bahn die Paartal-Bahn insgesamt wieder ertüchtigen.

Investitionen in Barrierefreiheit und Elektrifizierung

Außerdem wird in Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit in Senden und Marktoberdorf investiert. Auch die Elektrifizierung kleinerer Abschnitte - etwa entlang der Strecke Pfronten-Steinach zur Landesgrenze zu Tirol und auf dem zweiten Gleis auf dem Damm zur Insel Lindau - soll aus dem Millionen-Topf bezahlt werden.