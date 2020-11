vor etwa einer Stunde

Millionen für den Ochsenkopf: Bayern fördert Seilbahnen

Was Vertreter der Freien Wähler bereits angekündigt haben, ist bestätigt: Der Freistaat greift Kommunen bei Neubau und Sanierung von Seilbahnen unter die Arme. Projekte, die in der Corona-Pandemie zu scheitern drohen, sollen so realisiert werden.