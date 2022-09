Millionen-Förderung für Kliniken in Hof und Marktredwitz

Das Gesundheitsministerium investiert in die Kliniken in Hof und Marktredwitz. Am Donnerstag war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek an beiden Standorten, um einen Förderbescheid zu übergeben bzw. ein neues "Interventionszentrum", das durch die Förderung ermöglicht wurde, einzuweihen.

Sana Klinikum Hof: Neues Interventionszentrum eingeweiht

Der Freistaat Bayern unterstützt den Ausbau des Hofer Krankenhauses. Der erste Bauabschnitt wird bereits mit mehr als 47 Millionen Euro gefördert. Der Operations-Trakt hat bereits ein neues sogenanntes Interventionszentrum erhalten, das Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag eröffnet hat. In das Interventionszentrum werden Bilder aus laufenden Operationen übertragen. So sollen während einer laufenden Operation exaktere Diagnosen möglich werden. Außerdem bekommt das Krankenhaus einen neuen Trakt mit sieben Operationssälen.

"Wir machen unsere Kliniken fit für die Zukunft!" Klaus Holetschek, Gesundheitsminister

Mit den Maßnahmen sollen moderne und leistungsfähige Bedingungen geschaffen werden. "Damit verbessern wir die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in der Region noch einmal erheblich", so Holetschek. Seit Beginn der staatlichen Krankenhausförderung im Jahr 1972 seien mehr als 25 Milliarden Euro für die bayerischen Kliniken bereitgestellt worden.