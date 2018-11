Millionen-Diebstahl aus Sicherheitsfirma: Urteil erwartet

Angeklagt ist eine 54-jährige Frankfurterin. Sie soll im März bei ihrem Arbeitgeber, einer Aschaffenburger Sicherheitsfirma, knapp 2,9 Millionen Euro gestohlen haben. Seit Montag (26.11.18) muss sie sich vor Gericht verantworten. A m ersten Verhandlungstag hatte die Angeklagte die Taten bereits gestanden. Allerdings machte sie keine Angaben dazu, wo sich das Geld befindet. Das ist seitdem verschwunden.

Frau hatte sich selbst angezeigt

Kurios: Die Frau hatte sich innerlich aufgewühlt einen Tag nach dem Diebstahl bei einer Polizeidienststelle in Frankfurt selbst anzeigen wollen. Dort hatte man sie wegen ihres verwirrten Zustandes allerdings wieder weggeschickt. Nach dem Motiv gefragt sagte sie, sie sei in ihrer Firma gemobbt worden.

2,89 Millionen Euro in Rucksack gesteckt

Die Frau war in der Aschaffenburger Sicherheitsfirma seit sieben Jahren angestellt. Ihre Aufgabe war es unter anderem, die sogenannten Poolgelder zu zählen; also das Bargeld aus den Kassetten der Geldautomaten verschiedener Banken. Am Samstag, 10. März, soll die 54-Jährige den Schlüssel des Tresorraums an sich genommen haben. Laut Anklage nahm sie aus mehreren Gitterwagen insgesamt 2,89 Millionen Euro und steckte sie in ihren Sport-Rucksack, mit dem sie dann nach Dienstschluss unbehelligt das Firmengelände verließ. Die Angeklagte wurde dabei allerdings von Kameras gefilmt.