Millionen-Betrug im Netz: Spur aus Franken führt nach Albanien

Der Zentralstelle Cybercrime in Bamberg und der Kriminalpolizei Bayreuth ist eigenen Angaben zufolge ein weiterer Schlag gegen international agierende Callcenter-Betrüger gelungen. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilen, seien bei einer gemeinsamen Operation mit lokalen Behörden Mitte März mehrere Objekte in Albanien durchsucht und zahlreiche Personen festgenommen worden.

Mehrere Millionen Euro Schaden

Die mutmaßlichen Callcenter-Betrüger hätten mindestens seit 2018 erfundene Finanzprodukte an unzählige Kunden in ganz Europa vertrieben und vermeintliche Gewinne nie ausgezahlt. Der dadurch bei den Opfern verursachte Schaden belaufe sich auf mehrere Millionen Euro.

Den Stein ins Rollen habe ein Mann aus Bayreuth gebracht, der im April 2019 einen mutmaßlichen Anlagebetrug im Internet zur Anzeige brachte. Er hatte über Monate hinweg mehr als 20.000 Euro auf der vermeintlichen Handelsplattform "BrokerZ" investiert, woraufhin ihm Gewinne von mehreren zehntausend Euro vorgetäuscht worden seien. Nachdem mehrere Versuche scheiterten, sich das Geld ausbezahlen zu lassen, ging der Mann zur Polizei.

Ermittlungsgruppe "Broker" wird gegründet

Ins Visier der Ermittler gerieten schnell weitere dubiose Handelsplattformen, darunter eine mit dem Namen "Globalix", die nach Angaben der Beamten der gleichen Tätergruppe zuzuordnen sei. Die Kriminalpolizei in Bayreuth richtete daraufhin die sechsköpfige Ermittlungsgruppe "Broker" ein, die alleine in Bayern zahlreiche weitere Opfer und einen Gesamtschaden von mehr als zwei Millionen Euro feststellen konnte.

15 Personen in Albanien festgenommen

Mitte März rückten schließlich 50 albanische Polizisten, elf oberfränkische Kriminalbeamte und ein Bamberger Staatsanwalt zu Hausdurchsuchungen in die albanische Hauptstadt Tirana aus. Insgesamt 15 Personen wurden dabei festgenommen, darunter nach Angaben der Polizei auch ein führender Kopf der Internetbetrüger. Experten aus Bayreuth stellten vor Ort zahlreiche Rechner, Server und Handys sicher, die nun ausgewertet werden sollen.

Nach Angaben der Beamten handelte es sich um den ersten Auslandseinsatz des mobilen IT-Forensik-Labors "Paladin" im Ausland. Bereits Ende Januar wurden wegen der gleichen Betrügereien mit Unterstützung von Europol mehrere Personen in Bulgarien festgenommen.