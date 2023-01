Millionen-Baustelle Mainfranken-Theater: So geht es dort weiter

Eigentlich sollte das Mainfranken Theater in Würzburg im Herbst 2022 nach fast fünf Jahren Bauzeit wiedereröffnet werden. Daraus wurde aber nichts. Der Grund dafür: Das ursprünglich beschäftigte Architekturbüro aus Hamburg hatte im Frühjahr 2022 Insolvenz angemeldet. Die Zusammenarbeit wurde damit beendet. In einem europaweiten Vergabeverfahren ist deshalb ein neuer Objektplaner gesucht worden. Jetzt hat das Mainfranken Theater das neue Architekturbüro vorgestellt. "Die Neuvergabe war erfreulicherweise auf eine große Resonanz am Markt gestoßen", teilte das Theater Anfang Dezember mit.

Eröffnung des Kopfgebäudes hat Priorität

Das neue Büro werde die verbleibende Objektplanung und -betreuung bis zur Finalisierung der Neubauphase und Fertigstellung der Sanierung des Bestandsgebäudes übernehmen. Priorität habe zunächst die baldige Eröffnung des Kopfgebäudes und die Aufnahme des dortigen Spielbetriebes. "Wir freuen uns sehr, wieder ein schlagkräftiges und kompetentes Planerteam an unserer Seite zu haben, das gemeinsam mit uns unser spannendes Bauprojekt verwirklicht", so der Geschäftsführende Direktor Dirk Terwey.

Verträge mit Baufirmen laufen aus

Nach etwa fünf Jahren Bauzeit herrscht im Foyer hinter der großflächigen Fensterfront noch immer Baustelle. Die Arbeiten am Neubau auf dem Vorplatz des einstigen Theaters gingen zunächst gut voran. Bis sich Planungsbüro und Theater im Mai trennten. Eine finanzielle Katastrophe für das designierte Staatstheater. Ursprünglich war geplant, den gesamten Umbau, also auch die Sanierung des Bestandsgebäudes, Ende 2022 abzuschließen. Die Verträge mit Baufirmen laufen außerdem aus. Einige sind bereit, das Projekt weiter zu begleiten, andere nicht.

Kosten sind immer weiter gestiegen

Die voraussichtlichen Kosten sind seit Baubeginn um 30 Millionen Euro gestiegen. Ursprünglich geplant waren Gesamtkosten von 71,6 Millionen Euro. Diese wurden bereits dreimal nach oben korrigiert, auf zuletzt 103 Millionen Euro. Das war im vergangenen Herbst, als die Preise für Rohstoffe und Baumaterialen noch deutlich günstiger waren. Auch die Künstler zu halten sei nicht leicht, so Intendant Markus Trabusch. Das Theater sei derzeit für Darsteller aller Sparten nur bedingt attraktiv. Es gibt keine richtigen Garderoben oder Vorbereitungsräume und keinen Backstage-Bereich.

Sanierung bis mindestens 2026

Große Formate mit Orchester, wie Opern und Musiktheater finden derzeit in einer Ausweichspielstätte statt – eine Fabrikhalle der Firma Va-Q-Tec außerhalb von Würzburg. Der Kopfbau des Theaters soll im Frühjahr eröffnen. Mit der Gesamtsanierung wird das Mainfrankentheater aber sicher noch bis weit ins Jahr 2026 zu tun haben.