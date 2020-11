Millionen-Bauprojekt des Landkreises Bad Kissingen startet

Es geht voran beim Millionen-Baurojekt in Bad Kissingen: Die Bauarbeiten am "Telekom-Gebäude" in der Innenstadt, die etwa 11,5 Millionen Euro kosten sollen, starten. Laut Landratsamt wird das 53 Jahre alte Gebäude entkernt, bis auf die tragenden Teile zurückgebaut, dann saniert und wieder aufgebaut. Ende November soll auch der Verbindungsbau zum Postgebäude abgerissen werden.

Zulassungsstelle und Zentrum für Telemedizin

Läuft alles planmäßig, ist in zwei Jahren die Sanierung abgeschlossen. Dann werden unter anderem die bisherige Zulassungs- und die Führerscheinstelle Bad Kissingen-Hausen mit insgesamt 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die untersten drei Stockwerke einziehen. In das dritte und vierte Obergeschoss kommt das "Zentrum für Telemedizin". Im Penthouse wird eine Musterwohnung für betreutes Wohnen entstehen.

Ausweichquartier für Landratsamt-Hauptgebäude

Der Landkreis hatte das Gebäude 2017 gekauft. Während der Sanierung des Landratsamt-Hauptgebäudes konnte 2018 dann das ehemalige "Telekom-Gebäude" mit seinen rund 4.300 Quadratmetern als Ausweichquartier genutzt werden.