Millimetergenaues Baumfällen: Motorsägenwettkampf im Frankenwald

Baumfällen oder Kettenwechsel an der Motorsäge als spannender Wettkampf – in Schwarzenbach am Wald ist das am Wochenende Programm. Dort findet am Samstag und Sonntag die zweite Oberfränkische Waldarbeitsmeisterschaft statt.

Waldbauern brauchen Präzision bei der Zielfällung

Zu dieser sogenannten "Formel 1 der Waldarbeit" werden 50 Forstwirte und Waldbauern aus ganz Deutschland erwartet. Sie treten in fünf verschiedenen Disziplinen an, erklärt Schwarzenbachs Bürgermeister Reiner Feulner (CSU/ÜHL) im BR-Gespräch. Besonders spektakulär sei die Zielfällung, bei der der Baumstamm auf einen vorgegebenen Punkt langen muss: "20 Meter lange Stämme müssen auf einen Zielpunkt hin gefällt werden. Da geht es um Millimeter." Außerdem zeigen die Profis zum Beispiel, wie schnell sie einen Baum entasten oder auch die Kette einer Motorsäge wechseln können. "Da staunt man, denn ihnen reichen bereits fünf, sechs Sekunden", so Feulner.

Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Verein Waldarbeitsmeisterschaft. Start ist am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr an der Freizeitanlage in Schwarzenbach. Der Eintritt ist frei. Am Sonntagnachmittag wird die Bayerische Waldkönigin Kerstin Seitz aus Hofstetten im Landkreis Roth erwartet. Die Siegerehrung ist am Sonntag um 17 Uhr.

Waldarbeitsmeisterschaft im "Herz des Frankenwalds"

Die Besten bei der Oberfränkischen Waldarbeitsmeisterschaft qualifizieren sich für die Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft, die 2023 in Schleswig-Holstein stattfindet. Schwarzenbach am Wald hatte bereits 2019 die erste Oberfränkische Waldarbeitsmeisterschaft ausgerichtet. Die Kommune im Landkreis Hof ist die amtierende "Waldhauptstadt". Verliehen wurde der Titel aufgrund der vielfältigen Aktionen und Ideen Schwarzenbachs für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Mit rund 2.000 Hektar Wald sieht sich die Stadt als das "Herz des Frankenwalds".