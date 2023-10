Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Milliardenschwere Rüstungsexporte aus Bayern genehmigt

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr bis Ende September bayerische Rüstungsexporte in Höhe von rund 2,05 Milliarden Euro genehmigt, wovon ungefähr ein Drittel auf Kriegswaffen entfallen. Bundesweit betrachtet liegt Bayern damit an dritter Stelle.