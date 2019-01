Milliardenpläne: Zwei neue U-Bahnlinien für München

Der Münchner Stadtrat befasst sich heute mit den weiteren Planungen zum U-Bahn-Ausbau. Gleich zwei U-Bahnlinien sollen die höchste Planungspriorität bekommen. Das ist zum einen die neu zu bauende Linie U9. Diese Line soll vor allem die stark überlasteten Nord-Südverbindungen U3 und U6 entlasten und damit einen Kollaps des Münchner U-Bahnsystems verhindern. Kosten: rund drei Milliarden Euro. Die geplante Bauzeit für die U9 beträgt zehn Jahre. Ebenfalls höchste Planungspriorität soll die Verlängerung der U-Bahnlinie U5 im Münchner Westen bekommen. So soll die bereits geplante U5 nach Pasing bis Freiham verlängert werden. In dem bald fertiggestellten neuen Münchner Stadtteil sollen einmal bis zu 25.000 Menschen wohnen. Die erste U-Bahn nach Freiham könnte aber erst im Jahr 2040 fahren. Die Gesamtkosten belaufen sich für alle U-Bahnmaßnahmen auf geschätzte 5,5 Milliarden Euro.

Wer kommt für die Kosten auf? Bundesmittel sind schwierig zu erhalten

In der Vorlage des Planungsreferates wird aber darauf verwiesen, dass die Investitionen in die öffentlichen Nahverkehrsnetze für München kaum noch allein zu stemmen sind. Deswegen sei eine Finanzierung nur mithilfe des Freistaats Bayern und des Bundes möglich. Jedoch ist es für München fast unmöglich, eine finanzielle Förderung des Bundes zu erhalten. Grund sind neuer Vergaberegeln bei Bundesmitteln. Deswegen fordert das Planungsreferat ein neues Sonderprogramm des Bundes mit mindestens 20 Milliarden Euro, um den Schienenverkehr in Boomregionen zu erneuern.