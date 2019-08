vor 8 Minuten Artikel mit Bildergalerie

Milliarden toter Eintagsfliegen bedecken Straßen in Diesenbach

Schwärme von Eintagsfliegen sind in diesen Sommernächten vielerorts zu beobachten. In der Nacht zum Freitag hat sich das Naturschauspiel in Diesenbach im Kreis Regensburg ereignet. Mit Schaufeln mussten die Anwohner die toten Tiere beiseite räumen.