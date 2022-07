Mildes Urteil für große Drogengeschäfte am Landgericht Ansbach

Vor dem Landgericht Ansbach ist ein 26-Jähriger am Donnerstagabend wegen Drogenhandels in großen Mengen, darunter mehr als 200 Kilogramm Marihuana, zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Außerdem ordnete der Richter einen Aufenthalt in einer Therapieeinrichtung an. Dort soll er von seiner Kokainsucht loskommen.

Mehr als 200 Kilogramm Drogen verkauft

Ermittlungen zufolge startete der heute 26-Jährige seine Geschäfte im August 2018 im Raum Crailsheim, später handelte er auch rund um Ansbach. Im September 2021 wurde er festgenommen, als die Ermittler über einen anderen Fall auf ihn aufmerksam wurde. Bis dahin hatte der 26-Jährige an mindestens drei Lieferanten rund 200 Kilogramm Marihuana, 26 Kilogramm Amphetamin, etwa 200 Gramm Kokain und 2.000 Ecstasy-Tabletten verkauft. Damit machte er einen Gesamtumsatz von mehr als 1,2 Millionen Euro.

Oberstaatsanwalt: Urteil mehr als fair

Das Urteil fiel im Vergleich zu anderen Verfahren dieser Art sehr gering aus, heißt es vom Oberstaatsanwalt. Der Grund dafür das umfangreiche Geständnis, das der Verurteilte von Beginn seiner Festnahme an ablegte, erläuterte der Richter am Landgericht in seiner Urteilsbegründung. Durch seine Aussagen konnten 135 Folgeverfahren eingeleitet werden. Wie ein Polizist im Zeugenstand berichtete, ließ sich der junge Mann anstandslos festnehmen und gestand auch ohne seinen Anwalt sofort in großem Umfang.

Hoffnung auf geringere Strafe

Auf den geringen Haftzeitraum einigte man sich zu Beginn der Verhandlung im Rahmen eines Vergleichs. Darin wurden eine Freiheitsstrafe zwischen sechs und sieben Jahren vorgeschlagen. Dies lehnte der inzwischen Verurteilte zunächst ab. Wegen seines geliefertes Detailwissens sei er von weniger ausgegangen. Außerdem habe sich sein Geständnis herumgesprochen. Dadurch habe er schwere Monate mit Prügeleien in der Justizvollzugsanstalt Ansbach und nun Nürnberg hinter sich. Man habe seiner Familie gedroht, und er könne sein Leben nach Absitzen seiner Strafe nicht mehr normal weiterführen. Erst auf deutliches Anraten des Oberstaatsanwalts, noch einmal seine Entscheidung zu überdenken, lenkte der Angeklagte ein. Würde er das Verfahren neu bewerten, wäre ihm eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren sicher gewesen, so der Oberstaatsanwalt.

Therapie wegen Kokainsucht

Bei der Verhandlung wurde auch ein psychologisches Gutachten vorgestellt. Demzufolge leidet der 26-Jährige unter einer Kokain- und Alkoholsucht. Durch sein Verhalten zeige er sich kooperativ, so der Gutachter. Er sei therapiewillig. Laut Richter soll der Verurteilte daher nach einer abgeleisteten Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten, also zum kommenden Jahresbeginn, in eine Entziehungsanstalt aufgenommen werden. Verläuft die zweijährige Therapie erfolgreich, hat er die Chance, seine Haftstrafe zu verkürzen beziehungsweise auf Bewährung frei zu kommen.

Verstrickungen in Drogenbande aus Crailsheim

Der Verurteile war zeitweise aktives Mitglied des Clubs der sogenannten "Osmanen", einer Crailsheimer Drogenbande. Zwar wollte er sich aus den Verstrickungen mit dieser Gruppierung lösen, habe dies aber nicht gekonnt, sagte er im Prozess aus. Immer wieder habe er Geld an die Osmanen zahlen müssen, sei überwacht worden. Das sei einer der Gründe, warum er noch immer Schulden habe. Ursprünglich war er im Alter von 22 Jahren in die Bande eingestiegen, weil er Schulden aus seiner Selbstständigkeit als Finanzberater abtragen wollte. Durch seine Abgaben an die Osmanen, Überfälle auf ihn und seine teilweise ungünstige Verkaufsstrategie habe er aber wieder Schulden aufgebaut. Dadurch sei er, obwohl er es eigentlich gewollt habe, aus den Drogengeschäften nicht mehr herausgekommen.

Bewährungsstrafe für Lebensgefährtin

Auch die damalige 25-jährige Lebensgefährtin des Verurteilten musste sich vor Gericht verantworten. Sie hatte den Handel und die Lagerung der Drogen in der gemeinsamen Wohnung gebilligt und ihren Partner mit dem Auto zu Terminen gefahren. Deshalb wurde sie wegen Beihilfe zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie habe nicht vorsätzlich, sondern aus Liebe zu ihrem damaligen Freund gehandelt, sagte sie aus. Außerdem habe sie keine Drogen konsumiert.