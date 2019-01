Milderes Winterwetter mit Schnee lockt Bayern ins Freie

Wetterexperten erwarten heute und in den nächsten Tagen in den Alpen erneut Neuschnee, während es in anderen Regionen Bayerns milder werden soll. Laut Deutschem Wetterdienst soll es in den Alpenregionen bis Dienstagabend etwa 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee geben. Diese Erwartung gilt vor allem für die Chiemgauer Alpen und das Oberallgäu. Oberhalb von 1000 Metern soll es gar 40 Zentimeter Neuschnee geben.

Neuer Schnee – alte Gefahren: Lawinenwarnstufe am Alpenrand

Damit steigt nach Angaben des Lawinenwarndienstes Bayern die Wahrscheinlichkeit von Gleitschnee-Lawinen. Die Lawinenwarnstufe im Allgäu werde voraussichtlich auf Stufe zwei von fünf, „mäßig“, steigen, sagte ein Sprecher. Vor allem bei Touren abseits der Piste sei deshalb weiter Vorsicht geboten. Über 1.400 Meter gilt in den Berchtesgadener und Chiemgauer Alpen sogar die Warnstufe 3, erhebliche Lawinengefahr.

Spätfolgen des Lawinenabgangs im Landkreis Traunstein

Mit den Folgen eines Lawinenabgangs muss sich derzeit der Landkreis Traunstein auseinandersetzen. Dort hatte vor etwa zwei Wochen eine Lawine Teile der Bundesstraße 305 zwischen Seegatterl und Seehaus verschüttet. In diesem Bereich liege bis zu zehn Meter hoher Schnee, sagte ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Traunstein.

Seit Montag seien Radlader, Bagger und Großschneeschleudern auf der Straße im Einsatz, um die Schneemassen zu räumen und herabgestürzte Bäume und Wurzeln zu entfernen. Die Räumarbeiten dauern laut Landratsamt noch bis Freitag kommender Woche.

Einen Katastrophenfall wird es wohl nicht mehr so schnell geben

Die Landkreise Traunstein, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land und Garmisch-Patenkirchen hatten nach dem massiven Schneefall in den ersten Tagen des neuen Jahres ebenso wie vier weitere Landkreise den Katastrophenfall ausgerufen. Vergangene Woche wurde er überall beendet. Trotz des neuen Schneefalls gehen die fünf Landratsämter nicht davon aus, dass sich die Lage wieder zuspitzt. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen sieht keine Gefahr. Kritische Dächer seien von Schnee befreit worden. "Wir sind gut gerüstet für den Schnee“ , sagte auch eine Sprecherin des Landratsamtes Miesbach.

Wer zahlt fürs Schneeräumen?

Obwohl auch der Landkreis Rosenheim von enormen Schneemassen betroffen war, entschied sich das Landratsamt damals dagegen, den Katastrophenalarm auszulösen. Bei vielen Bürgern sorgte das für Unmut. Der Bürgermeister der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Peter Solnar (Freie Wahlgemeinschaft Aschau), betonte jedoch, dass auch der Landkreis Rosenheim ausreichend Hilfe bekommen hätte. Demnach waren in Aschau täglich etwa 700 Einsatzkräfte im Einsatz. Derzeit sei er in Gesprächen mit Politikern, um die Kostenfrage zu klären. „Unsere Situation war die gleiche wie in den Katastrophengebieten“ stellte Solnar klar. Er forderte daher, dass der Freistaat einen Teil der Kosten für die Schneeräummaßnahmen übernimmt.