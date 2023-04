Milchvieh-Rechtsgutachten fordert Aus für Anbindehaltung

Wie viel Platz braucht eine Milchkuh? Wie sollen der Stallboden und die Liegefläche beschaffen sein? Und braucht das Tier Zugang zu einer Weide? Auf all diese Fragen zur artgerechten Unterbringung von Rindern, älter als sechs Monate, gibt es bislang keine konkreten Vorgaben seitens des Gesetzgebers.

"Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland über 50.000 Milchviehbetriebe gibt", sagt Martin Hofstetter, Agrarexperte von Greenpeace. "Die Menschen denken, die Kühe stehen auf der Weide, wie in der Werbung - alles super, alle glücklich." Doch wenn man sich näher mit der Milchviehhaltung beschäftige, seien die Zustände teilweise erschreckend, so der Lobbyist für Tiere und Umwelt.

Milchvieh: Neues Rechtsgutachten sieht tierschutzrechtliche Defizite

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat deshalb ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das die Milchviehhaltung genauer untersucht und BR Recherche vorliegt. Das über 40-seitige Papier stellt Defizite beim Tierschutz fest. Laut dem Gutachten, verfasst von einer renommierten Hamburger Anwaltskanzlei, hat sich eine Praxis etabliert, die tierschutzrechtliche Bedenken aufwirft.

Ein Beispiel ist die sogenannte Anbindehaltung. Dabei werden die Tiere mit einer Kette oder Ähnlichem am Hals fixiert und stehen nebeneinander im Stall, Seite an Seite. Hinlegen und aufstehen ist möglich, ein paar Schritte vor oder zurück kann die Kuh nicht machen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben zehn Prozent der Rinder in Deutschland in Anbindehaltung.

Dem Gutachten zufolge kann die Anbindehaltung im Einzelfall den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen, verstößt jedenfalls aber gegen zentrale Gebote des Tierschutzgesetzes. "Bei dieser Haltungsform werden die Grundbedürfnisse der Rinder stark eingeschränkt", sagt Davina Bruhn, Anwältin für Tierschutzrecht, die das Rechtsgutachten mitverfasst hat. "Im Prinzip handelt es sich um eine Haltung, die vom Gesetzgeber nie wirklich erlaubt war", erklärt die Juristin. In der Praxis sei sie aber seit Jahrzehnten etabliert.

Rechtsexperte: "Die dauerhafte Anbindehaltung ist strafbar"

Nie explizit erlaubt und auch nicht verboten – welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich daraus? "Wenn wir davon ausgehen – was Stand der Verhaltensforschung und der Veterinärmedizin ist –, dass die Tiere unter der Anbindehaltung leiden, dann bewegen wir uns nicht im Graubereich", sagt Rechtsexperte Jens Bülte, Professor für Strafrecht an der Universität Mannheim. Bülte geht davon aus, dass die dauerhafte Anbindehaltung gegen das Tierschutzgesetz verstößt und damit illegal und strafbar ist.

In diesem Sinne urteilte auch das Verwaltungsgericht Münster im Dezember 2019. Eine Tierschutzbehörde hatte einem Tierhalter angeordnet, seinen Rindern zumindest zeitweise - zwischen Juni und Ende September - Auslauf zu gewähren. Mindestens zwei Stunden täglich. Die Klage des Bauern dagegen wurde abgewiesen.

Das Gericht begründete seine Entscheidung mit den stark eingeschränkten Grundbedürfnissen der Tiere durch die Anbindehaltung. Weiter könne es aufgrund der Bewegungsarmut vermehrt zu Erkrankungen und Schmerzen kommen, heißt es in der Urteilsbegründung.

Koalitionsvertrag sieht Übergangsfrist vor

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das Problem der Anbindehaltung zu lösen. Auf Seite 44 des Koalitionsvertrages heißt es, man wolle die Lücken in der Nutztierhaltungsverordnung schließen und die Anbindehaltung spätestens in zehn Jahren beenden.

Eine Übergangsfrist von zehn Jahren sei völlig verfehlt, sagt Juristin Davina Bruhn. Es handelt sich um eine Haltungsform, die von Anfang an rechtswidrig war, sagt sie. Um tierschutzgerechte Zustände in der Rinderhaltung zu schaffen, müsse der Gesetzgeber die Anbindehaltung sofort verbieten und Regeln für weitere Haltungsformen schaffen, heißt es in dem Rechtsgutachten.

10.000 Betriebe in Bayern binden ihre Tiere ganzjährig an

Nach einer Auswertung des Bayerischen Landesamtes für Statistik aus dem Jahr 2020 halten mehr als die Hälfte der bayerischen Milchviehhalter ihre Tiere in Anbindehaltung. Rund 10.000 Betriebe in Bayern halten ihre Tiere ganzjährig auf diese Art, wie eine Landwirtschaftszählung 2020 ergeben hat.

Das Bayerische Landwirtschaftsministerium schreibt auf BR-Anfrage, ein grundsätzliches Verbot der Anbindehaltung, das die Kombinationshaltung umfasst, werde aus bayerischer Sicht kategorisch abgelehnt. Ziel sei, Betriebe bei der Umstellung auf Laufställe oder eine Kombination aus Anbindehaltung und Weidegang beratend und finanziell zu unterstützen.

Auch der Bayerische Bauernverband spricht sich auf BR-Anfrage gegen ein generelles Verbot der ganzjährigen Anbindehaltung aus, befürwortet aber zugleich die Weiterentwicklung und Alternativen.

Auf die Frage, ob diese Haltungsform artgerecht sei, antwortet Milchpräsident Peter Köninger: "Nach den fünf Freiheiten zur Beurteilung des Wohlbefindens von Tieren ist eine Kuh in Anbindehaltung frei von Hunger, geschützt und erfährt keine Schmerzen, keine Angst und keine psychischen Leiden." Jeder Tierhalter und jede Tierhalterin möchte, dass es den Tieren gut gehe, heißt es weiter.

Rechtsgutachten fordert Ende des betäubungslosen Enthornens

Auch jenseits der Anbindehaltung sieht das Rechtsgutachten Handlungsbedarf: Zum Beispiel bei der gängigen Enthornungspraxis. Um das Wachstum der Hörner zu unterbinden, werden die entsprechenden Stellen am Kopf der Kälber mit einem Brenneisen verödet – eine Betäubung der Tiere ist nicht verpflichtend. "Sind die Kälber nicht betäubt, ist das keine schöne Arbeit und man sieht den Tieren die Angst und die Schmerzen an", sagt Martin Hofstetter von Greenpeace. Er weiß, wovon er spricht. Während seiner Ausbildung zum Landwirt hat er selbst zum Brenneisen gegriffen.

"Diese Enthornungspraxis unterliegt nach dem Tierschutzgesetz einer Einzelfallprüfung und darf nicht regelmäßig durchgeführt werden", sagt Rechtsanwältin Davina Bruhn. Wenn aber aus Sicherheitsgründen wegen der Enge im Stall enthornt werden müsse, dann nur unter Betäubung, so Bruhn. Deshalb müsse der Gesetzgeber betäubungsloses Enthornen verbieten. Nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes findet der Vorgang inzwischen standardmäßig unter Sedierung und Betäubung statt.

Laut dem Rechtsgutachten muss der Gesetzgeber für Klarheit sorgen und nationale Mindestanforderungen für die Milchviehhaltung festlegen. Bereits 2017 hatte Greenpeace mit einem Rechtsgutachten für Aufsehen gesorgt. In dem damaligen Gutachten ging es um die konventionelle Schweinehaltung und die Frage, ob diese mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist. Es folgte eine Normenkontrollklage, über die das Bundesverfassungsgericht noch in diesem Jahr entscheiden will.