Milchpreise gehen durch die Decke – Wer profitiert?

Hans-Jürgen Seufferlein vom Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB) beobachtet den Welt-Milchmarkt schon seit 20 Jahren. Er spricht von einer "Dynamik, die ich noch nie so erlebt habe".

Die steigende internationale Nachfrage nach Milch trifft auf ein Angebot, das inzwischen sinkt. Der wichtige Milchproduzent Neuseeland hat zuletzt wetterbedingt weniger geliefert, und auch in Europa geht die Produktion zurück, vor allem in den wichtigen Milchproduktionsländern Deutschland, Frankreich und Niederlande. Hintergrund sind unter anderem Umweltauflagen und hohe Futterpreise: Wenn Milchkühe weniger teures Eiweißfutter bekommen, sinkt ihre Milchleistung.

Bayerische Molkereien verkaufen mehr an Einzelhandel

Dass der Auszahlungspreis für Milchbauern in Bayern deutlich hinter dem Börsenpreis zurückbleibt, liegt an der Struktur der Molkereien im Freistaat: Anders als in Norddeutschland produzieren sie nur wenig Milchpulver für den Weltmarkt, dafür mehr Käse. Der wird zum Großteil an hiesige Handelsketten vermarktet. Und zwar nicht zu Spotmarktpreisen, sondern auf Grundlage von Lieferverträgen. Dabei sind die Verkaufspreise länger festgelegt, auf einige Monate oder auch ein ganzes Jahr. Dadurch kommen Preiserhöhungen – aber auch –senkungen – nur verzögert und auch gedämpft bei den bayerischen Milchbauern an.

Handelspreise steigen langsamer

Die Lebensmittelketten haben den Preis für Milchprodukte bisher zwar vereinzelt erhöht, im Ganzen ist die Preisentwicklung auf dem Milchmarkt in den Regalen jedoch bisher kaum angekommen. Edeka beispielsweise wirbt damit, dass es dort trotz Inflation in anderen Wirtschaftsbereichen weiter günstige Lebensmittelpreise gebe. Hintergrund ist der intensive Wettbewerb im Lebensmittelhandel.

Molkereichef Herrmann Jäger bestätigt, dass der Handel Preiserhöhungen der Molkereien bisher vielfach nicht an dessen Kunden weitergibt. Er glaubt jedoch, dass sich das auf Dauer ändern wird. "Der ganze Inflationsschub kommt erst. Es geht einfach nicht, dass die nichts erhöhen. Weil jeder wartet, dass der andere zuerst anfängt."

Milchbauern haben auch höhere Kosten

Der Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BdM) freut sich zwar, dass Landwirte für ihre Milch inzwischen mehr Geld bekommen. Gleichzeitig erinnert er jedoch daran, dass die Forderung nach 40 Cent für den Liter Milch bereits aus dem Jahr 2006 stammt. Seitdem sind auch die Kosten für die Bauern gestiegen. "Die letzten sechs Monate sind allein die Betriebsmittelpreise und Futtermittelpreise um 30 bis 40 Prozent gestiegen", so Johannes Pfaller vom BdM.