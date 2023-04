Bauern bangen: Milchpreis schon wieder in der Abwärtsspirale

Sechs Uhr morgens. In den meisten Häusern in Alling bei Fürstenfeldbruck brennt noch kein Licht. Aber im Kuhstall von Christine Drexl - die Landwirtin melkt ihre 46 Kühe. Viel Arbeit, bei der Christine Drexl nicht weiß, wie sie aktuell auf den Cent genau für den Liter Milch entlohnt wird. Abgeholt wird die Milch von der Molkerei Weihenstephan. "Wir wissen teilweise nicht, was wir überhaupt kriegen. Wir melken einen Monat lang und wissen nicht einmal, was wir für einen Milchpreis haben."

Hochpreisphase im Winter

Letztes Jahr im Herbst und Winter haben die Milchbauern gute Preise für ihre Milch bekommen: Im November lag der Durchschnittspreis für konventionell erzeugte Milch in Bayern bei 60 Cent, die Molkerei Goldmilch in Ingolstadt zahlte im Winter sogar 70 Cent. Doch seit einigen Monaten sinkt der Preis wieder deutlich – auf zuletzt 53,5 Cent im März. Und die Prognosen sagen: Es wird weiter abwärts gehen. Landwirtin Christine Drexl sagt: "Für uns ist das schlecht, eine Weile war der Milchpreis niedrig, dann war er auf einmal wieder recht gut und dann hat man wieder richtig Freude gehabt beim Melken, weil man das Gefühl hatte, dass die Arbeit auf wieder entlohnt wird. Aber jetzt wo der Preis wieder so schlecht ist, da verliere sogar ich die Freude am Melken."

Auch Landwirte beeinflussen den Preis

Der Milchpreis wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Entscheidend: Wie viel Milch ist gerade auf dem Markt, wie viel wird nachgefragt? Wenn wenig Milch da ist, ist der Preis hoch. Ist der Markt überschwemmt, so wie jetzt, fallen die Preise.

Christine Drexls Mann Hubert macht dafür die Bauern selbst verantwortlich, die in den letzten Monaten Milch in rauen Mengen an die Molkereien geliefert haben – angesichts der sensationell hohen Preise: "Wenn der Preis hoch ist, dann sind Berufskollegen besonders fleißig." Zunächst lohnt sich das für jeden Einzelnen, doch dann werden die sinkenden Milchpreise zu einem Problem für alle.