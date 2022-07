Milchpreis: Bio kaum noch teurer als konventionelle Ware

Binnen Jahresfrist gab es für die Bauern bei konventioneller Milch ein Plus von durchschnittlich 14 Cent je Liter, bei der Biomilch nur von knappen sechs Cent. Der Abstand zwischen Biomilch und konventioneller Milch beträgt bei den Auszahlungspreisen nur noch etwa fünf Cent – und ist damit so gering wie noch nie.

Finanziell ist die Umstellung auf Bio weniger attraktiv

"Da wird es für den Durchschnitt der biologisch Erzeugenden schon eng, auch wenn man natürlich die Kostenseite der beiden Betriebssysteme nicht ganz vergleichen kann", sagt Seufferlein. Der Biobauer oder die -bäuerin spart sich zwar immer teurer werdenden Kunstdünger und Agrarchemie, aber Diesel für den Schlepper und Strom für die Milchkühlung braucht er auch.

Der zeitweise große Andrang von Milchbauern für die Umstellung auf Bio hat deshalb nachgelassen. Den umgekehrten Weg gehen und statt Biomilch wieder konventionelle Ware produzieren wollen Landwirte bisher aber nicht, berichten Branchenkenner. Zumal der Preis für Biomilch ja auch steigt, nur nicht so steil.

Boom bei Konventionellen durch Milchpulver-Export

Die gegenwärtige Preisrallye bei konventioneller Milch ist getrieben vom Milchpulver-Verkauf nach Asien. So etwas gibt es im Biomarkt gar nicht. Biomilch wird ganz überwiegend an Verbraucher innerhalb Deutschlands verkauft. Bioproduktion sei in der Region verankert, betont der Bayern-Vorsitzende des Anbauverbands Bioland, Thomas Lang, und damit weitgehend unabhängig von den teils starken Schwankungen des Weltmarkts: "Das finde ich auch wichtig zu betonen, dass unsere Bauern auch eine gewisse Stabilität haben über langfristige Verträge."

Kein Absatz-Boom trotz eher günstiger Preise

Auf dem Lebensmittelmarkt herrscht also derzeit eine recht komplexe Situation. Alles wird teurer, auch alle Milchprodukte. Aber der Preisaufschlag für Bio-Ware ist gering wie nie. Doch ein Bio-Boom bleibt derzeit trotzdem aus.

Der Verband Bioland beobachtet zwar, dass der Verkauf von Biomilch verhältnismäßig stabil ist. Aber er verlagert sich vom Fachhandel in die Discounter. Was für die Biobauern aber an sich keine negativen Auswirkungen habe, denn die Discounter beliefernden Molkereien zahlten für Biomilch keineswegs schlechtere Preise, so Bioland.

Aldi hebt Milchpreise stark an

Aldi hat in den letzten Tagen nach Angaben des Verbands der Milcherzeuger Bayern die Milchpreise im Laden stark erhöht. Milch unter einem Euro pro Liter gibt es dort jetzt nicht mehr. Der Preis für den Liter Vollmilch der Aldi-Eigenmarke ist um 17 Cent nach oben gegangen, auf jetzt 1,09 Euro.

Noch viel stärker, nämlich um volle 60 Cent, hat der Discounter jedoch den Preis für Biomilch angehoben. Tetrapaks Vollmilch der Bio-Eigenmarke von Aldi kosten jetzt 1,69 Euro. Damit ist der Abstand von Bio zu konventioneller Ware hier wieder gewachsen – was Auswirkungen auch auf die Preisgestaltung der Mitbewerber haben könnte, und auf den Absatz von Milch.

Wer weniger kocht, kauft weniger Bio-Ware

Allgemein konstatieren Branchenkenner: Nach dem Boom während der Corona-Zeit erlebt der Biomarkt gerade einen Durchhänger. Auch weil wieder weniger daheim gekocht wird, so Thomas Lang von Bioland. Er leitet daraus die Forderung ab, dass die Staatsregierung den Zugang von Bio-Ware zu Kantinen, Imbissen und Gaststätten fördern möge. Denn hier ist der Bioanteil viel niedriger als am heimischen Herd, wo die Konsumenten selbst entscheiden können, was sie einkaufen.

Die bayerische Staatsregierung steht in Sachen Bio durchaus unter Druck. Denn sie hat sich selbst das Ziel gegeben, in Bayern bis 2030 einen Anteil von 30 Prozent Bio-Landwirtschaft zu erreichen. Bisher sind es erst 13 Prozent – da ist der Weg noch weit.