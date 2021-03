Milchlaster stürzt von Böschung - Fahrer schwer verletzt

Ein 60-Jähriger ist bei Erbendorf mit seinem Milchtransporter eine Böschung herabgestürzt. Bei dem Unfall wurde der Mann laut Polizeiangaben schwer verletzt.

Ursache wohl gesundheitliche Probleme

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Montag offenbar gesundheitliche Probleme, als er die Kontrolle über den Lkw verlor. Er kam den Angaben zufolge von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung herab. Dabei überschlug sich der Milchlaster.

Feuerwehr muss 8.000 Liter Milch abpumpen

Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer mit einer speziellen Schere aus dem Führerhaus befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in das Klinikum nach Weiden. Um den Lkw abschleppen zu können, musste die Feuerwehr zuerst etwa 8.000 Liter Milch abpumpen. An dem Milchlaster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.