"Milchfrühstück" im Allgäu: Bauern fordern Systemwechsel

Wie kann die Landwirtschaft ihr Imageproblem lösen? Oder geht es um mehr als nur ein Imageproblem? Beim "Milchfrühstück" des Bundesverbands deutscher Milchviehhalter am heutigen Dienstag im Oberallgäu soll alles auf den Tisch, was Bäuerinnen und Bauern zurzeit bewegt. Der Verband hat Pressevertreter auf einen Bauernhof in Sulzberg eingeladen.

Milchbauern wollen andere Landwirtschaftspolitik

Es geht um Klima- und Insektenschutz - und um die Konsequenzen, die aus den Corona-Ausbrüchen in großen Schlachtbetrieben zu ziehen sind. Der Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) macht eine falsche Agrarpolitik für die Missstände verantwortlich. Vielen Landwirten fehle eine wirtschaftliche Perspektive, sagt Sprecher Hans Foldenauer im BR-Gespräch.

Kritik an "Agrarkapitalismus"

Die Agrarpolitik denke in erster Linie an Konzerne und den globalen Markt. Foldenauer schlägt einen Bogen zu einer Äußerung von Ministerpräsident Markus Söder: Der CSU-Chef hatte kürzlich von "Agrarkapitalismus" gesprochen und diesem eine "Agrarökologie" gegenübergestellt. Aus seiner Sicht sollte man bundesweit dem Vorbild Bayerns folgen und auf kleinere Betriebe setzen - statt auf Agrarfabriken.

Mehr Tierwohl durch Systemwechsel?

Der Bundesverband deutscher Milchviehhalter geht noch einen Schritt weiter. In einer Mitteilung heißt es: "Wir brauchen einen Umbau der Agrarmarktpolitik, weg vom [...] Ziel der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Ernährungsindustrie, hin zur Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft gegenüber der Verarbeitungsstufe" - also gegenüber Lebensmittelkonzernen und großen Schlachtbetrieben.

Mit einem solchen Systemwechsel wollen die Milchbauern erreichen, dass höhere Preise für landwirtschaftliche Produkte erzielt werden können, was aus Sicht des Verbands auch dem Tierwohl dienen würde.

Milchbauern: Tierwohl-Abgabe keine Lösung

Eine Tierwohl-Abgabe, wie sie die Bundesregierung vorgeschlagen hat, sieht der Verband der Milchviehhalter skeptisch. Damit würden Verbraucher zwar zusätzlich zur Kasse gebeten - bei niedrigen "Rohstoffpreisen" für landwirtschaftliche Erzeugnisse bliebe es aber, sagt der Verband. Preiskampf im Einzelhandel und Billig-Exporte durch die Agrarindustrie wären so weiter möglich. Gesprächsthemen für das anstehende "Milchfrühstück" gibt es also reichlich.