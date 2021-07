Milchbauern-Demo vor Molkerei Goldsteig in Cham

Mit einer besonderen Aktion wollen Milchbauern heute vor der Molkerei Goldsteig in Cham protestieren. Eine Mauer soll mit Ziegelsteinen vor der Molkerei Goldsteig in Cham aufgemörtelt und nach der Protestaktion symbolisch wieder eingerissen werden. Sie werfen den Molkereien vor, sich einer fairen Milchpreispolitik zu verweigern und zu "mauern".

Milchbauern fordern höhere Milchpreise

Veranstalter der Demo, zu der rund 100 Bauern mit ihren Traktoren erwartet werden, ist der Bund Deutscher Milchviehhalter und der Verein "Land schafft Verbindung", so Hans Nagl, Landwirt und Sprecher des Bunds Deutscher Milchviehhalter im Landkreis Cham. Die demonstrierenden Landwirte fordern, dass die Molkereien ihnen höhere Preise für ihre Milch zahlen sollen, mindestens 45 Cent pro Liter, erläutert er. Derzeit zahlt Goldsteig zwischen 34 und knapp 37 Cent für den Liter, je nach Art des Stalles und der Milchmenge.

Dieses Geld sei für viele zu wenig, weil die Preise zum Beispiel für Kraftstoff, Maschinen, Reparaturen oder Dünger massiv gestiegen seien, sagt Nagl. Außerdem sei Geld nötig, um Laufställe für mehr Tierwohl zu bauen. Viele der rund 2.400 Bauern von Passau bis Cham, die ihre Milch an Goldsteig liefern, hätten noch eine Anbindehaltung für ihre Rinder, die ersetzt werden müsse.

Milchbauern: Gemeinsam für bessere Marktstellung kämpfen

Ähnliche Bauerndemos hatte es bereits vor anderen Molkereien in Bayern gegeben. Die Argumente der Molkereien, man könne keine höheren Milchpreise zahlen, weil man am Markt, dem internationalen Wettbewerb und an dem hänge, was Supermärkte und Verbraucher zu zahlen bereit seien, greifen für die protestierenden Bauern zu kurz. Molkereien müssten gemeinsam mit den Landwirten für eine bessere Marktstellung kämpfen. Stattdessen würden sie oft "mauern" und sich gegen Veränderungen stellen, so Hans Nagl. Deshalb habe man die symbolische Mauer als Protestform gewählt