Milch soll um 25 Prozent teurer werden

40 Cent für den Liter Milch hat der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) in den letzten Jahren immer wieder gefordert. Jetzt zahlen manche Molkereien den Landwirten bereits 50 Cent. Ein ordentlicher Preis und durchaus ein Grund zur Freude, sagen die Bauern. Aber: Gleichzeitig sind auch ihre Erzeugerpreise massiv gestiegen. Unter anderem durch höhere Ausgaben für Treibstoff, Strom und Futter.

Kostenfaktor: Fütterung mit gentechnikfreiem Soja

97 Prozent der in Bayern produzierten Milch stammen momentan von gentechnikfrei gefütterten Kühen. Die Preise für gentechnikfreies Soja haben sich in den letzten Monaten jedoch verdoppelt. Zwar bekommen die Landwirte von den Molkereien seit vielen Jahren dafür einen bis eineinhalb Cent Aufschlag pro Liter Milch. Zur Kostendeckung bräuchten sie aber drei bis vier Cent. Bisher zahlt noch keine Molkerei diese reellen Kosten. Aber die Forderungen der Landwirte werden immer lauter.

Höchster Milchpreis seit Jahren

Doch unabhängig vom Kostenfaktor gentechnikfreie Fütterung steigt der Auszahlungspreis der Molkereien an die Milchbauern seit Monaten kontinuierlich an. Manche Landwirte bekommen derzeit schon über 50 Cent für den Liter konventionelle Milch. Vor einigen Jahren waren es noch unter 30 Cent. 2016 war so viel Milch auf dem Markt und der Milchpreis so niedrig, dass den Landwirten sogar ein staatlich finanzierter Nichtlieferbonus angeboten wurde, damit sie die Produktion drosseln. Heute ist die Situation eine völlig andere.

Prognose: Milch wird um 25 Prozent teurer

Nicht nur Soja als Tierfutter ist knapp und teuer. Auch Futtermittel wie Getreide und Raps sind massiv teurer geworden. Ebenso sind die Kosten für Diesel und Strom enorm gestiegen. Das alles sind Produktionskosten, die ein Landwirt weitergeben muss, um wirtschaftlich arbeiten zu können.

Auch die Molkereien müssen diese hohen Preise weiterreichen. Der Milchindustrieverband hat bereits angekündigt, dass Milch bis zum Sommer im Ladenregal um mindestens 25 Prozent teurer wird.

Molkereien konkurrieren um Rohstoff Milch

Was noch dazu kommt: Der Rohstoff Milch wird knapper. Seit zwei Jahren geht in Bayern die Milchmenge leicht zurück, es gibt mittlerweile unter den Molkereien einen Wettbewerb um die Milch. Der Grund: In der Vergangenheit waren die Preise niedrig, zeitgleich werden die Anforderungen an die Landwirte ständig höher: Die Kühe sollen nur noch in Wohlfühlställen gehalten werden, der Lebensmitteleinzelhandel verlangt immer höhere Haltungsstufen. Dazu müssten viele Landwirte umbauen oder neu bauen und investieren. Aber ein moderner, neuer Kuhstall kostet oft über eine Million Euro. Zu viel für viele Landwirte - immer mehr sperren zu. Langsam machen sich die Molkereien Sorgen, wo sie in Zukunft ihre Milch hernehmen sollen.