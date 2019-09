Milch: Käufer orientierungslos im Tierwohl-Label-Dschungel

Milch, in der mehr Tierwohl steckt, gibt es längst. Doch die vielen Siegel und Label der Privatwirtschaft sind für den Laien nur schwer zu durchblicken.

Was die Logos bedeuten, wissen die meisten nicht

Das bestätigen auch viele Passanten auf dem Wochenmarkt im schwäbischen Dillingen. Auf einem Tisch liegen Logos unter anderem vom "Deutschen Tierschutzbund", "Vier Pfoten", "Geprüfte Qualität Bayern" oder "Pro Weideland". Die meisten kennen die Kennzeichen nicht und schon gar nicht, was sie bedeuten. Oder sie zweifeln an, dass man sich auf die Qualität der Siegel verlassen kann.

Mehrheit wünscht sich mehr Tierwohl

Die Verbraucherzentrale Bayern bestätigt den Eindruck von der Straße. Auch ihnen würden viele Menschen zurückmelden, dass sie beim Einkauf von Milch oft ratlos vor dem Kühlregal stehen, sagt Jutta Saumweber von der Verbraucherzentrale.

Dabei wünscht sich eine große Mehrheit in Deutschland mehr Tierwohl. Und zumindest in Umfragen ist auch eine Mehrheit bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Dabei gibt es Tierwohl-Milch schon.

Viele Tränken und Kuhbürsten für das Extra an Tierwohl

Im Stall von Albert Sporer in Oberliezheim im Landkreis Dillingen sind die Kühe nicht – wie sonst immer noch oft in Bayern – angebunden, sondern können sich frei bewegen und haben deutlich mehr Platz als in normalen Ställen. Dazu viele Tränken und Kuhbürsten.

Das mache sich im Verhalten der Kühe bemerkbar, sagt Albert Sporer: "Aufgrund zum Beispiel der geringeren Belegungsdichte sind die Tiere ruhiger, einfach der ganze Umgang mit dem Viech ist leichter und dadurch sind auch manche Stresssituationen für die Viecher weniger." Tatsächlich geht es in dem Stall sehr ruhig zu: kein lautes Muhen, manche Kühe fressen, andere liegen in sogenannten Liegeboxen im Stroh.

Mehr Tierwohl kostet Geld

Ein Tierwohl-Stall kostet mehr Geld, der tägliche Aufwand für den Landwirt ist höher. Am Ende werde es aber nicht an der Bereitschaft der Bauern mangeln, wenn es um mehr Tierschutz im Stall geht, da ist sich Albert Sporer sicher. Er und viele seiner Kollegen seien bereit. Wichtig sei aber immer, dass der Mehraufwand den Bauern auch bezahlt werde.

Verpflichtende Tierwohl-Kennzeichnung nicht in Sicht

Auf politischer Ebene ist eine verpflichtende Tierwohl-Kennzeichnung auch in den nächsten Jahren erstmal nicht in Sicht. Obwohl die auch bei den Passanten auf dem Wochenmarkt in Dillingen Unterstützung findet. Einige fordern eine eindeutige Kennzeichnung des Tierwohls.

Solange das aber noch nicht der Fall ist, müssen sich die Kunden am Kühlregal weiterhin auf eigene Faust einen Weg durch den Label-Dschungel bahnen.