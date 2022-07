Milch in Güllegruben: Molkereien warnen vor Gas-Stopp

Sollte Deutschland Gas rationieren müssen, dann trifft das direkt viele Unternehmen, auch in der Lebensmittelbranche. Molkereien zum Beispiel. Das treibt die Branche seit Wochen und Monaten um. Milchexperte Ludwig Huber, Vorstandsvorsitzender des Molkereiverbandes Milch.Bayern e.V., sagt: "Wenn den Molkereien das Gas abgedreht wird, dann droht der Branche ein massiver Produktionsstopp." Das Angebot an Milch und Käse könnte dann deutlich einbrechen. Auswirkungen für die Verbraucher seien unausweichlich.

Milchbranche ist alarmiert

Davor warnt auch der Milchausschuss des Deutschen Bauernverbandes, der sich diese Woche im mittelfränkischen Triesdorf getroffen hat. Günther Felßner, Vizepräsident des Bayerischen Bauernverbandes, warnte direkt nach dem Treffen: “Lebensmittelversorgung ist systemrelevant, wichtiger noch als die Wärme, ob die Wohnung ein Grad kälter oder wärmer ist, sondern wenn du nichts zu Essen hast, dann ist das ein riesen Problem.” Sollte das Gas abgedreht werden, dann werde schon 12 Stunden später die Milch an den Höfen nicht mehr abgeholt und ein, zwei Tage später gebe es keine Milchprodukte mehr in den Supermarktregalen. “Es hat existenzielle Auswirkung, wenn das Gas nicht mehr zur Verfügung steht.”

Lebensmittelindustrie als kritische Infrastruktur

Ludwig Huber vom Molkereiverband Milch.Bayern e.V. fordert von der Politik: "Auch Molkereien müssen zur kritischen Infrastruktur gezählt werden und im Fall der Fälle weiter mit Gas versorgt werden." Bisher habe es dazu von der Politik aber keinerlei Signale gegeben. Außerdem müsste dabei auch auf die Lieferketten geschaut werden. "Uns hilft es nichts, wenn wir arbeiten können, aber die Verpackungsindustrie nicht – dann können wir unsere Produkte auch nicht verkaufen." Zur kritischen Infrastruktur zählen vor allem die Bereiche Gesundheit und Energie. Krankenhäuser und generell die Stromversorgung stehen daher ganz oben auf der Liste schützenswerter Bereiche. Ernährung zählt aber derzeit nicht zur kritischen Infrastruktur.

Ministerium schiebt Verantwortung weiter

Zuständig für die kritische Infrastruktur ist in Deutschland das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Dort haben wir nachgefragt. Was würde ein Gas-Stopp aus Russland generell für die Lebensmittel- und Ernährungsbranche in Deutschland bedeuten? Und konkret: Was würde das für Molkereien bedeuten? Ein Ende für Milch und Käse aus Deutschland?

Habecks Ministerium antwortet vage: "Die Lage ist ernst. Wir müssen die Lage sehr genau beobachten", heißt es schriftlich. Und weiter: "Es wird jeden Tag - nach aktueller Lage und aktuellem Lagebild das weitere Vorgehen entschieden. Derzeit können die Mengen am Markt beschafft werden. Es wird aktuell auch weiter eingespeichert." Mit Blick auf die Molkereien schiebt Habecks Ministerium die Verantwortung weiter: "Ob Molkereien bei der Ausrufung der 3. Stufe des Notfallplans von einer eventuellen Gasreduzierung betroffen sind, können wir nicht sagen. Hier entscheidet allein die Bundesnetzagentur, die hierfür entsprechende Pläne entwickelt."

Gasversorgung bleibt unklar

Welche Pläne das sind, hat BR24 bei der Bundesnetzagentur angefragt. Aus Dokumenten, die der BR einsehen konnte, lässt sie schließen: man bemüht sich, Lieferketten zu berücksichtigen und den Fokus auf die wichtigen Unternehmen zu legen. Aber die Erstellung der Pläne ist extrem komplex und benötigt viele Informationen. Problem laut der Behörde: “Diese Informationen stehen der Bundesnetzagentur derzeit nicht zur Verfügung.” Und selbst wenn dies der Fall wäre: “Die Daten wären auch mit den aktuell zur Verfügung stehenden technischen Ressourcen nicht zu verarbeiten. Somit können aktuell diese Abwägungskriterien nicht berücksichtig werden.”

Gemeldete Daten wertlos

Was das in der Umsetzung bedeutet, musste Bernhard Pointner, Geschäftsführer der Molkerei Berchtesgadener Land, schon erfahren. Er hat bereits einen äußerst umfassenden Fragebogen der Bundesnetzagentur erhalten und ausfüllen müssen. Nach der Abgabe hat er nachgefragt, was damit jetzt passiere. Die Antwort: “Sie haben gesagt nichts, weil sie kein Programm haben, um die Informationen verarbeiten zu können.”

Produktionsstopp mit allen Mitteln verhindern

Auf eine mögliche Priorisierung bei der Gasversorgung will man sich bei der Molkerei Berchtesgadener Land daher nicht verlassen. Stattdessen wird seit Monaten ein Notbetrieb mit Heizöl aufgebaut. Öltanks und einen Heizöllaster hat die Molkerei extra gekauft. Das Unternehmen schickte zwei Fahrer von Milchlastern in eine Schulung, damit sie das Gefahrgut Heizöl auch transportieren dürfen. Außerdem setzt die Molkerei auf Notstromaggregate und und und. Mehrere Millionen Euro hat das laut Bernhard Pointer gekostet.

Molkereien und Bauern stehen vor Krise

Schon bald will er genug Heizöl für sechs Tage Produktion lagern. Bei 25.000 Litern pro Tag sind das 150.000 Liter. Die Maßnahmen und die hohen Investitionen begründet er so: "Ich will auf keinen Fall im Herbst unsere Bauern anrufen müssen und sagen: wir können eure Milch nicht mehr abholen, schüttet sie in die Güllegrube." Denn nichts Anderes wird bei vielen Molkereien die Konsequenz sein, wenn das Gas ausbleibt, so Pointner. Und er ist sich aktuell sicher: seine Branche und die Bayerischen Milchbauern stehen kurz vor einer Krisensituation.

Für Plan B ist es zu spät

Wer jetzt noch fordere, dass sich die Molkereien halt noch entsprechend aufstellen sollten, so Pointner, der irre. Denn aktuell gäbe es nicht mal mehr entsprechende Notstromaggregate zu kaufen. "Der Markt ist leer. Keine Chance." Nur die Politik könne eine Krise noch verhindern.

Wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen Molkereien

Welche Bedeutung die Bayerischen Molkereien haben, zeigt zum Beispiel die Käseproduktion. Rund eine Millionen Tonnen Käse werden in Bayern pro Jahr hergestellt. Das ist fast die Hälfte der gesamtdeutschen Produktion von 2,3 Mio. Tonnen. Auch für den Außenhandel sind Milchprodukte bedeutsam. Laut Bayerischer Landesanstalt für Landwirtschaft exportierten Bayerns Molkereien im Jahr 2019 Milchprodukte im Wert von 2,93 Mrd. €.